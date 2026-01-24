Grote werken tussen Brugge en de kust tijdens het laatste weekend van januari
© Belga
Infrabel zal tijdens het weekend van 31 januari tot en met 1 februari werken uitvoeren op verschillende spoorlijnen. Door deze werken rijden er tijdens dat weekend geen treinen tussen Brugge en de kust. Maar de NMBS zet vervangbussen in.
Op de spoorlijnen van Brugge naar: Oostende, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke worden tijdens het weekend van 31 januari tot en met 1 februari verschillende vernieuwings- en onderhoudswerken uitgevoerd.
Door deze werken rijden er tijdens dat weekend in beide richtingen geen treinen tussen Brugge en de kust. NMBS past de treindienst aan en zet vervangbussen in. Deze rijden tussen Brugge en: Oostende, Blankenberge, Zeebrugge-Strand, en Knokke.
Vervangbussen
Infrabel zal ook in Blankenberge werken aan de vernieuwing van de spoorinfrastructuur. Tijdens de weekends van 7-8 februari, 7-8 maart, 14-15 maart en 22-23 maart zullen er tussen Brugge en Blankenberge in beide richtingen geen treinen rijden. NMBS zet ook dan vervangbussen in.
Reizigers krijgen de raad de online reisplanner van NMBS te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont ook de vertrektijden van de vervangbussen.