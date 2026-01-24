Op de spoorlijnen van Brugge naar: Oostende, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke worden tijdens het weekend van 31 januari tot en met 1 februari verschillende vernieuwings- en onderhoudswerken uitgevoerd.

Door deze werken rijden er tijdens dat weekend in beide richtingen geen treinen tussen Brugge en de kust. NMBS past de treindienst aan en zet vervangbussen in. Deze rijden tussen Brugge en: Oostende, Blankenberge, Zeebrugge-Strand, en Knokke.

