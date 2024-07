James Ensor heeft de stad Oostende beïnvloed, maar ook omgekeerd is de schilder gemaakt en gevormd door zijn stad en wat er in zijn tijd allemaal gebeurde. Ze zijn onlosmakelijk verbonden. Bart Plasschaert, schepen van cultuur Oostende: “Het is zo dat we voor het Ensorjaar afgesproken hadden om twee grote tentoonstellingen te organiseren. De eerste, die startte begin dit jaar, Rose Rose a mes yeux, met meer dan 200 stillevens, ook van zijn tijdgenoten. Dat was een schitterende expo met meer dan 80.000 bezoekers. Nu is er de tweede expo. Het is een heel andere invalshoek. Het gaat om Ensor en de link met de stad Oostende zelf.”