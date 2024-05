Aan het monument van Leopold twee, een tijdsgenoot van Ensor, maar zeker geen vriend, komt de stoet tot een climax. Daar wordt ook de peepshow-strandkcabine onthuld, gemaakt door het VTI. Barbara Himpens, Ensorinstituut Oostende: “Heel creatief, out of the box gebaseerd op het schilderij 'De baden van Oostende' van Ensor. In de strandcabine is er nu eigenlijk een peepshow die hier een hele zomer zal blijven staan. In de kijkgaten zie je de creativiteit van onze jeugd.”

De leerlingen zelf noemen het een topproject en sommigen hebben James Ensor helemaal herontdekt.