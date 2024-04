De huismus en de wereldreiziger, zeg maar. De Gerlache vroor in 1897 met zijn driemaster vast op Antarctica. Noodgedwongen moest hij maanden overwinteren in de duisternis. Fijn detail, hij had bijna een kunstschilder mee op ontdekkingsreis in plaats van een fotograaf.

"Het was een heel moeilijke tocht", zegt Lien De Ruyck, auteur van de Expo 'Tegenpolen'.



"Ze hebben 13 maanden in donkere moeilijke omstandigheden doorgebracht. Niet vanzelfsprekend. Ik vraag mij af hoe Ensor het had overleefd of hij het had overleefd in zo'n donkere dagen. Ik denk dat Gerlache ook nadien zo'n liefhebber werd van het licht na die winter."