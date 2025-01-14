In de Sint-Amandskerk in Roeselare worden momenteel meesterwerken van onder meer Spilliaert, Permeke, Ensor en Servaes opgehangen. Ze maken deel uit van ‘Het Kunstuur’, de prestigieuze tentoonstelling die vanaf 20 september voor de derde keer neerstrijkt in Roeselare.
De werken, vaak afkomstig uit privécollecties, worden met uiterste zorg behandeld. “De schilderijen komen toe in kisten en worden nagekeken door specialisten om zeker te zijn dat er tijdens het transport niets misliep,” zegt organisator Joost Bourlon van Het Kunstuur.
Bekende Vlamingen vertellen verhalen
Een bijzonder element van de tentoonstelling is dat bekende Vlamingen verhalen vertellen bij de schilderijen, telkens begeleid door muziek van componist Dirk Brossé. Zo koppelt journalist Rudi Vranckx zijn eerste oorlogservaring aan een aangrijpend werk van een gesneuvelde soldaat.
Volgens Bourlon zorgt dat voor extra gelaagdheid: “Het geeft de schilderijen een nieuwe dimensie, want het zijn persoonlijke verhalen die aansluiten bij de beelden.”
Soms uit privé-collectie
Voor veel van de werken is het een primeur in West-Vlaanderen. “Onlangs ben ik in Veurne bij iemand langs geweest die onze oproep had gezien. Hij bleek een prachtige collectie te hebben, waarvan binnenkort enkele stukken hier in Roeselare te zien zullen zijn,” vertelt Bourlon.
Het Kunstuur loopt in de Sint-Amandskerk in Roeselare van 20 september tot en met 14 juni 2026.