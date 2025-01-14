22°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Top­wer­ken van Ensor en Per­me­ke naar Roe­se­la­re voor Het Kunstuur’

Kunstuur 1

In de Sint-Amandskerk in Roeselare worden momenteel meesterwerken van onder meer Spilliaert, Permeke, Ensor en Servaes opgehangen. Ze maken deel uit van ‘Het Kunstuur’, de prestigieuze tentoonstelling die vanaf 20 september voor de derde keer neerstrijkt in Roeselare.

De werken, vaak afkomstig uit privécollecties, worden met uiterste zorg behandeld. “De schilderijen komen toe in kisten en worden nagekeken door specialisten om zeker te zijn dat er tijdens het transport niets misliep,” zegt organisator Joost Bourlon van Het Kunstuur.

"De werken komen toe in kisten. Die worden dan nagekeken door specialisten om te kijken of er tijdens het transport niet verkeerd gegaan is."

Joost Bourlon van Het Kunstuur

Bekende Vlamingen vertellen verhalen

Een bijzonder element van de tentoonstelling is dat bekende Vlamingen verhalen vertellen bij de schilderijen, telkens begeleid door muziek van componist Dirk Brossé. Zo koppelt journalist Rudi Vranckx zijn eerste oorlogservaring aan een aangrijpend werk van een gesneuvelde soldaat.

Volgens Bourlon zorgt dat voor extra gelaagdheid: “Het geeft de schilderijen een nieuwe dimensie, want het zijn persoonlijke verhalen die aansluiten bij de beelden.”

Kunstuur 2

Soms uit privé-collectie

Voor veel van de werken is het een primeur in West-Vlaanderen. “Onlangs ben ik in Veurne bij iemand langs geweest die onze oproep had gezien. Hij bleek een prachtige collectie te hebben, waarvan binnenkort enkele stukken hier in Roeselare te zien zullen zijn,” vertelt Bourlon.

Het Kunstuur loopt in de Sint-Amandskerk in Roeselare van 20 september tot en met 14 juni 2026.

Redactie
James Ensor

Meest gelezen

Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet
Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws
Update

Noord-Atlantische dwergvinvis spoelt opnieuw aan na tevergeefse reddingspoging
Ongeval elverdinge
Nieuws
Update

Twee personen gewond na botsing in Elverdinge, bestuurder had te veel gedronken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Podcast Salut James 3

Na 'Débris' wil Oostende ook ‘Le Fiacre’ van Ensor aankopen
Ensor Les Colifichets

'Vergeten' Ensor ontdekt in kelder van Kasteel van Loppem
Ensor 1
Update

Stad Oostende koopt pas opgedoken schilderij van James Ensor
James Ensor schilderij

Tot nu toe onbekend werk van James Ensor duikt op na 125 jaar
Salut James 4

Leidt podcast 'Salut James' naar dader van mysterieuze Ensorroof in 1978?
Bijzondere vondst kringwinkel antwerpen schenkt ensor ets aan kmska

Bijzondere vondst: Kringwinkel ontdekt ets van James Ensor
Aanmelden