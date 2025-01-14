Een bijzonder element van de tentoonstelling is dat bekende Vlamingen verhalen vertellen bij de schilderijen, telkens begeleid door muziek van componist Dirk Brossé. Zo koppelt journalist Rudi Vranckx zijn eerste oorlogservaring aan een aangrijpend werk van een gesneuvelde soldaat.

Volgens Bourlon zorgt dat voor extra gelaagdheid: “Het geeft de schilderijen een nieuwe dimensie, want het zijn persoonlijke verhalen die aansluiten bij de beelden.”