Le Fiacre was in privébezit toen het eind jaren '70 verdween. De eigenaar kreeg later een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij en deed afstand van het werk. Sindsdien bleef het schilderij in handen van die maatschappij.

Eerder dit jaar kocht Oostende al een ander werk van Ensor aan, dat recent voor het eerst opdook op een veiling. Met de mogelijke aankoop van Le Fiacre wil de stad haar Ensorcollectie verder uitbreiden.