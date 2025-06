Het schilderij is nu opgedoken omdat het generatielang in dezelfde familie bewaard is. Het werk kwam in die familie terecht via een zekere Anna Roose, die een winkeltje met schildersbenodigdheden had in Oostende. Ensor kwam daar regelmatig over de vloer en verkocht of schonk haar het schilderij. Ensor titelde het werk 'Débris' (puin), wat volgens het veilinghuis de slechte relatie tussen de schilder en zijn moeder aantoont.

Het is een werk in olieverf, waarop de moeder wordt afgebeeld naast een Chinese vaas. Achter de moeder is een schilderij te zien van een jonge vrouw. Dat schilderij is niet fictief, het hing destijds in de salon van Ensors ouders en is nu nog steeds te bewonderen in het James Ensorhuis in Oostende.