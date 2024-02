‘Ensor is zot’ is gisteravond in première gegaan in De Grote Post in Oostende. Het is een opmerkelijke voorstelling over het leven van Ensor met muziek van Serge Feys. Acteur Dries Vanhegen kruipt in de huid van de kunstenaar. De voorstelling maakt deel uit van Ensor 2024, naar aanleiding van het 75-jarig overlijden van de kunstenaar.