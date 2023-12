Opvallend: het beeld bestaat volledig uit natuurlijke materialen, zoals hout, riet en stro. Kunstenaar Maxime Van Besien mocht het werk vandaag onthullen. “Ik ben heel trots, vooral trots op het beeld dat er eindelijk staat voor de Oostendenaars. Het was een zenuwwekkende rit vanmorgen. Het beeld was om 7 uur ’s morgens vertrokken en nu staat het er.”

En niet alleen Maxime blinkt van trots, ook burgemeester Bart Tommelein is in de wolken met dit unieke kunstwerk. “Ik vind het een zeer geslaagd kunstwerk. Vooral omdat het het enige kunstwerk is in België van natuurlijke duurzame materialen. Ja, ik ben daar als burgemeester enorm trots op.”