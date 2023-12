In De Haan legt een kunstenaar de laatste hand aan een borstbeeld van kunstenaar James Ensor, speciaal voor het Ensorjaar in Oostende, dat twee weken geleden is begonnen. Het kunstwerk is vier meter hoog, weegt een ton en is gemaakt met natuurlijke materialen zoals stro, hooi en riet. Vanaf donderdag is het te zien op het Oostende Doverplein.