Enkele weken geleden is het Ensorjaar in Oostende van start gegaan. De Oostendse schilder leefde van 1860 tot 1949. Maar vreemd genoeg is er over de boeiende periode tussen 1870 en 1914 in Oostende zo goed als niks geschreven. Terwijl Oostende echt wel een mondaine culturele hotspot was. Radiopresentator en muziekkenner Kurt Van Eeghem brengt daar verandering met zijn boek ‘Oostende in de Belle Epoque. Het zwierige tijdperk van Ensor’.

In de Belle Epoque was het kursaal als culture hotspot. “Eigenlijk is dat het Werchter van dat moment. Twee maanden aan één stuk. Alle grote vedetten, de Beyoncés van toen, Caruso, Camille Saint Saëns, Richard Strauss, die hebben daar allemaal opgetreden. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Ik begon dat te onderzoeken en dan merk je dat Oostende echt 'La Reine des Plages' was. Waar de elite van heel de wereld naar toe kwam.”