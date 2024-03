Urban Mapping heeft al meermaals verrast met gevelprojecties, maar het bedrijf uit Roeselare slaagt erin om met deze beleving iedereen te verbazen.

Alexander Stragier van Urban Mapping: "Het was wel een uitdaging om zonder boren en vijzen dit klaar te spelen, want het zijn heel hoge en zware constructies. Op die manier was het een uitdaging, maar het was ook leuk om eens iets anders te doen dan ons klassieke buitenwerk."

‘Ensor, Inspired by Light’ loopt nog tot eind april in de Dominicanenkerk in Oostende.