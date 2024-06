Het schilderij, een stilleven met roze en witte bloemen in een vaas, werd getaxeerd op 10.000 euro, maar bracht dus een stuk meer op. Het werd aangekocht door een Belgische particulier. "Dit is een meesterwerk waar heel wat interesse in was, zowel in de zaal als via de online veiling."

Dat er zoveel meer voor geboden is, verbaast ons niet. Het is niet alleen bijzonder dat dit werk zo goed gedocumenteerd is, het is uiteraard ook opzienbarend dat een schilderij dat 80 jaar niet op de markt verschenen is en wel spoorloos leek, uitgerekend in het Ensorjaar weer boven water komt", aldus Henri Godts, veilingexpert van Arenberg Auctions.