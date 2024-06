Het olieverfschilderij was enkel gekend via Ensors notaboekje en zat al die tijd bij een privéverzamelaar. Dat het net nu in het Ensorjaar opduikt, is verrassend, aldus het veilinghuis. Dankzij een extra inscriptie in het notaboekje valt het schilderij te dateren rond 18 april 1940, wat betekent dat Ensor het maakte op 80-jarige leeftijd.

Op de veiling van 27 tot en met 29 juli bij het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions worden naast het onbekende stilleven ook nog tien etsen van Ensor geveild.