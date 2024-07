“Het is uitzonderlijk en toont ook iets ludiek over de figuur Ensor. We hebben hier te maken met 9 brieven uit het eerste decennium van de 20ste eeuw. Toch een zeer merkwaardige periode, waarin hij figuren ontmoet, zoals Emma Lambot en François Franck die hem monumentaal internationaal hebben gelanceerd in Frankrijk en Duitsland”, licht Boite toe.

De brieven worden trouwens eerstdaags verkocht. Verwacht wordt dat ze enkele duizenden euro’s opleveren.