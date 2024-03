En zelfportretten van Ensor inspireren ook Herr Seele en Kama. Zij stampen een tentoonstelling met nieuw werk uit de grond en is te zien in een nieuw expohuis voor Oostende. “Mijn ouders hebben dit huis gekocht in 1972. Ik heb het geërfd toen mijn moeder overleed in 2008. Het kwam even op de immomarkt, maar ik heb wijselijk besloten om het te houden. Nu wordt het een ruimte voor kunst. Een huis voor outsiderkunst, zoals Ensor”, vertelt Herr Seele.

En ook in deze Ensorexpo zit een primeur. Herr Seele zou de enige bestaande foto van de moeder van James Ensor op de kop hebben getikt. Beide expo's zijn in het feestjaar van Ensor nog maanden te zien in Oostende.