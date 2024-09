Twee auto's wil politie Westkust inzetten aan de afritten van de E40, in de duinengordels en op het strand in de strijd tegen transmigratie. "Door deze wagens in te schakelen kunnen we mogelijke stransmigratie sneller signaleren," klinkt het bij de politiezone. "De wagens zijn bijzonder geschikt om een snelle achtervolging in te zetten van zodra een verdacht voertuig de autosnelweg is afgereden tot op het strand. De aankoop van deze wagens gebeurde met de financiële steun van UK Borderforce."