Nieu­we pati­ën­ten­vleu­gel AZ Sint-Lucas Brug­ge bereikt hoog­ste punt

Azsintlucas vleugel

De ruwbouw van de nieuwe E-blok van AZ Sint-Lucas Brugge heeft het hoogste punt bereikt. De patiëntenvleugel van acht verdiepingen speelt in op de groeiende zorgvraag en opent halfweg 2028.

Na de opening van een nieuw logistiek gebouw begin 2025 startte het ziekenhuis met de bouw van de E-blok. Die zal zes verpleegeenheden, een dialyseafdeling en een technische verdieping tellen. Aansluitend komt een nieuw dagziekenhuis Heelkunde, dat begin 2027 de deuren opent.

Az sintlucas

“De vraag naar zorg blijft stijgen, en vooral onze dagziekenhuisactiviteit groeit sterk”, zegt algemeen directeur Niko Dierickx. De activiteit in de dagziekenhuizen nam de voorbije vijf jaar met 62 procent toe.

Az sintlucas 4

Het totale aantal bedden blijft gelijk, maar er komt een verschuiving naar meer geriatrische zorg: van 72 naar 96 bedden. In totaal telt de nieuwe vleugel 116 kamers, waarvan 76 eenpersoonskamers. “We bouwen niet alleen extra ruimte, maar ook meer privacy en comfort”, zegt infrastructuurdirecteur Alex Masquelier.

Azsintlucals02

De E-blok wordt energiezuinig met warmtepompen en zonnepanelen. Volgens projectleider Bart Lagae van aannemer MBG verliepen de werken vlot. De ingebruikname moet het ziekenhuis toelaten om nadien de bestaande gebouwen stapsgewijs te renoveren.

Azsintlucas vleugel
De redactie
AZ Sint-Lucas

