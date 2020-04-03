Vandaag is het de Internationale Dag van de Menopauze en daarom vestigt AZ Sint-Lucas in Brugge de aandacht op zijn 15 jaar ervaring in menopauzezorg. In 2010 richtte gynaecologe Dr. Veronique Ballegeer samen met menopauzeconsulente Sabine T’Kindt de Menopauzekliniek op.
De Menopauzekliniek ondersteunt vrouwen met een persoonlijk traject. Dit gaat van intakegesprekken tot regelmatige opvolging en met aandacht voor voeding, beweging, stress en slaap. Dankzij samenwerking met andere diensten kunnen vrouwen ook een botmeting krijgen om botverlies of osteoporose op te sporen.
Met gemiddeld 20 nieuwe patiënten per week en meer dan 2.400 vrouwen die worden opgevolgd, is de kliniek een referentie voor menopauzebegeleiding in België. De kliniek trekt patiënten uit het hele land en helpt vaak als voorbeeld voor andere ziekenhuizen.
Belang van kennis en erkenning
Dr. Ballegeer en Sabine benadrukken dat er nog te weinig over menopauze wordt gesproken en dat begeleiding klachten zoals opvliegers, prikkelbaarheid of somberheid kan verminderen.
Dankzij de groeiende kennis over hormonale gezondheid wordt het belang van een evenwichtige hormoonhuishouding steeds duidelijker, met positieve effecten op onder andere hart- en vaatziekten en mentale gezondheid.