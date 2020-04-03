De Menopauzekliniek ondersteunt vrouwen met een persoonlijk traject. Dit gaat van intakegesprekken tot regelmatige opvolging en met aandacht voor voeding, beweging, stress en slaap. Dankzij samenwerking met andere diensten kunnen vrouwen ook een botmeting krijgen om botverlies of osteoporose op te sporen.

Met gemiddeld 20 nieuwe patiënten per week en meer dan 2.400 vrouwen die worden opgevolgd, is de kliniek een referentie voor menopauzebegeleiding in België. De kliniek trekt patiënten uit het hele land en helpt vaak als voorbeeld voor andere ziekenhuizen.