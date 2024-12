Dat zal nu in fasen gebeuren en om de kosten te dekken komen er ook andere functies in het gebouw. Vooruit levert de nieuwe schepen van financiën en wil eerst de financiële toestand in kaart brengen. Pablo Annys, schepen van Welzijn (Vooruit): “Als je kijkt naar begin van de vorige legislatuur hadden we een reserve van 100 miljoen. Nu is die geslonken tot 10 - 20 miljoen. We willen die buffer versterken. Dat vereist voor een stuk wat meer begrotingsdiscipline. In eerste instantie van onszelf. We gaan ook kijken naar nevenorganisaties die aan de stad gelinkt zijn.”

Dirk De fauw, burgemeester Brugge (CD&V): “Ze hebben daar gelijk in. Daarom hebben we duidelijk gesteld dat we bij aanvang van de legislatuur een duidelijke financiële foto willen.”