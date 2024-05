Het hele afvaltraject verloopt dankzij de nieuwe loods ook een heel stuk goedkoper en milieuvriendelijker. Per twee afvalwagens die in de loods toekomen, vertrekt er maar een oplegger. Dat betekent een besparing van 156.000 kilometer op jaarbasis, enkel en alleen voor papier en karton, en PMD. En ook de loods zelf is ecologisch.

"Regenwater wordt opgevangen om de loods zelf te reinigen en de vrachtwagens te reinigen in de loods met regenwater. Het regenwater dat we zelf niet kunnen gebruiken wordt eerst geïnfiltreerd in de bodem en pas het overschot wordt weggepompt", haalt Despeghel aan.