Yves Bracke (36) is eigenaar van Vervoer Bracke en gehuwd met Leen Clincke. Hij is papa van Jasper en Storm. Yves is actief bij KVC Wingene en TC Aquila. Hij is ook een gepassioneerd marathonloper en gaat nog vaak wielrennen. “Op politiek vlak wil ik me vooral concentreren op sport, jeugd, ouderen, zelfstandige ondernemers en evenementen. Ik wil van de fusie ook een succes maken voor alle inwoners van de fusiegemeente,” vult Yves aan.

Kjenta Willems (23) werkt als PR & Events Manager bij Joris Ide in Zwevezele. Met EventUs Agency heeft ze ook haar eigen evenementenbureau. “Ik volg bovendien samen met mijn broer nog een avondopleiding tot slager via SyntraWest in Brugge,” klinkt het. Kjenta is al vele jaren actief in KLJ Wingene en baatte drie zomers lang ook de zomerbar ‘Bar-A-Sol’ uit in Wingene. “Ik hou ervan om verbondenheid te creëren tussen mensen en dromen van anderen te realiseren,” besluit ze.

Ruiseledenaar Michiel Van Robaeys (31) is werkzaam als consulent bij Boerenbond en was daarvoor actief bij UNIZO. Hij is gehuwd met Eileen Van de Putte en papa van Alice en Charles. Een derde kindje wordt verwacht in juni. Michiel was in het verleden actief bij Kazou Roeselare-Tielt en voetbalt tot op vandaag bij Groene Leeuwen Ruiselede. “Ik hoop in de eerste plaats een duidelijke stem te kunnen zijn voor de inwoners van Ruiselede en wil me vooral toeleggen op het vrijwaren van het landelijke karakter van onze gemeente. Land- en tuinbouw verdienen een eerlijke kans en onze jeugd en ouderen een veilige omgeving.”