In Zwevezele is een opvallend zeldzame vogel gespot: een buidelmees dook op aan een bufferbekken langs de Akkerstraat. "Dat komt niet vaak voor," zegt Natuurpunt De Torenvalk.
De buidelmees staat op de rode lijst als bijzonder kwetsbaar en wordt maar zelden waargenomen in onze regio. Opmerkelijk is dat de vogel net daar voedsel vond, dankzij lisdodde die werd aangeplant bij de aanleg van het bufferbekken.
Vogel lokt veel spotters
Dit weekend lokte de waarneming tientallen vogelliefhebbers en natuurfotografen naar de plek. Volgens experts toont dit aan hoe belangrijk zelfs kleine natuureilandjes zijn voor kwetsbare soorten.
De redactie