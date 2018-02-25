18°C
Aanmelden
Sport
Wingene

Lio­nel Tami­ni­aux wint Zwe­ve­ze­le Koers, Vic­tor Ver­couil­lie is eer­ste West-Vla­ming op vier­de plaats

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Lionel Taminiaux wint, na de textielprijs in Vichte, nu ook Zwevezele Koers. Hij haalde het voor Stan Van Tricht. Waregemnaar Victor Vercouillie is vierde en eerste West-Vlaming.

Wat een namen aan de start van Zwevezele Koers. Met ook De Bondt, Theuns, Livyns en Planckaert, om er maar enkelen te noemen. 

Zestien ronden kregen ze voor de wielen en na vijf ronden leek een belangrijke vlucht vertrokken. Lampaert en Serry waren mee, net als Lionel Taminiaux, de winnaar van de Textielprijs in Vichte. Victor Vercouillie en Timothy Dupont waren erbij. Max Kroonen, Gianluca Pollefliet, Stan Van tricht en Bogdan Zabelinsky, de winnaar in Kortemark. Ze hadden al gauw 40 seconden en dat bleef hun voorsprong met nog zes ronden te gaan.

Meer nog, de kloof werd groter. Eén minuut twintig op een tweede groepje waar Declercq, De Bondt, Planckaert, Gelders en Vanlerberghe zaten.

Maar voorin lieten de koplopers zich niet meer inlopen. Bij het ingaan van de laatste ronde verraste de jonge Brit Joshua Golliker iedereen. De derde van de Kattekoers dit voorjaar pakte negen seconden en hield die krappe bonus lange tijd vast. Maar in de achtergrond waren er drie renners op komst. Waregemnaar Victor Vercouillie, Stan Van Tricht en Lionel Taminiaux. Golliker voelde dat de drie naderen en dat deden ze ook.

Zwevezele koers eindigde op een spurt met vier en daarin was Lionel Taminiaux, net als in de Textieltprijs, met overmacht de snelste. Voor Van Tricht, Golliker en Vercouillie. Zijn tweede zege dit seizoen.

KIJK: Dit is de Sport West Extra van Zwevezele Koers met heel wat reacties:

Zwevezele koers 2
Redactie
Zwevezele

Meest gelezen

Mario David
Sport

Bestuurder Mandel United Mario David onverwacht overleden
Hippodroom kuurne
Nieuws
Update

Doek valt over paardensport in Kuurne, burgemeester reageert verrast
Taminiaux
Sport

Lionel Taminiaux spurt naar winst in 93e Textielprijs in Vichte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ocular6

Mooie internationale erkenning voor werk van het technologiebedrijf Ocular
240423 Nieuwe Kandidaten

Nieuwe kandidaten op fusielijst Cd&v Wingene-Zwevezele-Ruiselede en RKD
2019-01-27 00:00:00 - Wingene wint derby tegen Zwevezele

Wingene wint derby tegen Zwevezele
2018-09-09 00:00:00 - Zwevezele blijft ook ambitieus in derde amateur

Zwevezele blijft ook ambitieus in derde amateur
2018-03-18 00:00:00 - Floortje Mackaij wint barkoude Zwevezele Classic Ladies

Floortje Mackaij wint barkoude Zwevezele Classic Ladies
2018-02-25 00:00:00 - Zwevezele wint topper met kleinste verschil

Zwevezele wint topper met kleinste verschil
18°C
Aanmelden