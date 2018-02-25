Wat een namen aan de start van Zwevezele Koers. Met ook De Bondt, Theuns, Livyns en Planckaert, om er maar enkelen te noemen.

Zestien ronden kregen ze voor de wielen en na vijf ronden leek een belangrijke vlucht vertrokken. Lampaert en Serry waren mee, net als Lionel Taminiaux, de winnaar van de Textielprijs in Vichte. Victor Vercouillie en Timothy Dupont waren erbij. Max Kroonen, Gianluca Pollefliet, Stan Van tricht en Bogdan Zabelinsky, de winnaar in Kortemark. Ze hadden al gauw 40 seconden en dat bleef hun voorsprong met nog zes ronden te gaan.



Meer nog, de kloof werd groter. Eén minuut twintig op een tweede groepje waar Declercq, De Bondt, Planckaert, Gelders en Vanlerberghe zaten.



Maar voorin lieten de koplopers zich niet meer inlopen. Bij het ingaan van de laatste ronde verraste de jonge Brit Joshua Golliker iedereen. De derde van de Kattekoers dit voorjaar pakte negen seconden en hield die krappe bonus lange tijd vast. Maar in de achtergrond waren er drie renners op komst. Waregemnaar Victor Vercouillie, Stan Van Tricht en Lionel Taminiaux. Golliker voelde dat de drie naderen en dat deden ze ook.

Zwevezele koers eindigde op een spurt met vier en daarin was Lionel Taminiaux, net als in de Textieltprijs, met overmacht de snelste. Voor Van Tricht, Golliker en Vercouillie. Zijn tweede zege dit seizoen.