Nieuwe gebouwen van Galloo in Brugge plechtig ingehuldigd door stadsbestuur
In Brugge zijn dit weekend de nieuwe gebouwen van Galloo plechtig ingehuldigd door schepen Minou Esquenet en burgemeester Dirk De fauw. De site kreeg een grote uitbreiding.
Galloo is één van de toonaangevende bedrijven voor de inzameling en recyclage van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa. Galloo Brugge heeft een oppervlakte van 2,4 ha en ontvangt zowel professionele als particuliere leveranciers van oude metalen, autowrakken en afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
De site kreeg een nieuw kantoorgebouw, een nieuwe weegbrug en een ruime, overdekte loods. Bovendien werd ook de waterzuivering fors uitgebreid. De nieuwe gebouwen in Brugge passen in de investeringsstrategie van Galloo om haar infrastructuur aan te passen aan de nieuwe normen. Ook de zonnepanelen werden geïnstalleerd en de waterzuiveringsinstallatie werd vernieuwd.