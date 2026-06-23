De federale regering wil het mogelijk maken om in bepaalde administratieve procedures woningen te betreden om mensen zonder wettig verblijf aan te houden en een verwijderingsbeslissing uit te voeren. Volgens de regering is de regeling gericht op mensen zonder wettig verblijf die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Volgens de coalitie raakt dat wetsontwerp aan fundamentele rechten, zoals de onschendbaarheid van de woning.