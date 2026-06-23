Meer dan 1.300 handtekeningen tegen wetsontwerp over woonstbetredingen overhandigd aan burgemeester De fauw
Meer dan veertig Brugse middenveldorganisaties hebben maandagavond op de Burg een petitie met ruim 1.300 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Dirk De fauw. De coalitie Brugge voor Mensenrechten & Huisvrede vraagt het Brugse stadsbestuur en de gemeenteraad om zich uit te spreken tegen het federale wetsontwerp over woonstbetredingen.
De federale regering wil het mogelijk maken om in bepaalde administratieve procedures woningen te betreden om mensen zonder wettig verblijf aan te houden en een verwijderingsbeslissing uit te voeren. Volgens de regering is de regeling gericht op mensen zonder wettig verblijf die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
Volgens de coalitie raakt dat wetsontwerp aan fundamentele rechten, zoals de onschendbaarheid van de woning.
"Dit is een grondrecht dat mensen beschermt tegen een te verregaande inmenging van de overheid in hun woning en privéleven."
"De onschendbaarheid van de woning is geen technisch detail. Het is een grondrecht dat mensen beschermt tegen een te verregaande inmenging van de overheid in hun woning en privéleven", zegt de coalitie. Ze benadrukt dat ze niet betwist dat de overheid moet kunnen optreden tegen mensen die een ernstig gevaar vormen, maar vraagt zich af waarom daarvoor een nieuwe administratieve bevoegdheid nodig is en welke rechtswaarborgen daarbij gelden.
1.300 handtekeningen
De petitie werd overhandigd vlak voor de gemeenteraad, die zich later op de avond over een voorstel rond het federale wetsontwerp boog. Volgens de coalitie tonen de meer dan veertig deelnemende organisaties en ruim 1.300 handtekeningen aan dat de bezorgdheid breed leeft. "Het gaat niet om een partijpolitiek debat over migratie, maar om de bescherming van grondrechten, rechtsbescherming en de grenzen van de staatsmacht", klinkt het.
Deze organisaties steunen de petitie:
11.11.11 Brugge, de 8-meicoalitie, Afrika Unity Brugge, Anarchistisch Collectief Brugge, Aukas, Avansa regio Brugge, Brugay, Collectief Uitgezonderd, Compagnie Cordial, De Batterie, FMDO, Groeipunt, Hart boven Hard Brugge, Huize de Wending, Huizen van Vrede, Kalala, KIYODEL, KOM!, Masereelfonds Brugge, Niemand Is Illegaal Brugge, Orbit West-Vlaanderen, Oxfam Wereldwinkel Brugge, Pastorale Eenheid Sint-Donatianus Brugge, Pax Christi, Pelliculot, SAAMO West-Vlaanderen, Samenhuizen Brugge, Samen Sterk met Vluchtelingen, Sint-Michielsbeweging, SOCK, SOS Palestina, Taranta, Vermeylenfonds Brugge, Viro, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vredesactie Brugge, Vredeswijzer, WG Solidariteit met Vluchtelingen Assebroek, WZS Kantel en YOT.