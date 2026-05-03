Op zondag stond Dwars door Brugge op het programma. Deelnemers konden kiezen voor de 5 of 15 kilometer. Loopevents blijven razend populair en dat heeft ook Dwars door Brugge geweten. Met 8500 deelnemers kende het een recordeditie.
Er stond een massa volk aan de start van de vijftien kilometer van Dwars door Brugge. De ene deed dat met een concreet doel, zoals Isai Kesteloot: "Ik heb toch wel een doel voor ogen en als ik dat behaal is mijn dag toch wel geslaagd." Anderen doen het voor het plezier: "Ik kom zelf van Brugge en het is altijd tof om dat samen met je vrienden te doen en het is elk jaar iets om naar uit te kijken", vertelt Evy Tavernier.
Het bleef natuurlijk een wedstrijd en daarbij hoort een winnaar. Bij de mannen was die eer weggelegd voor Emile Vervaeke uit Stasegem. Bij de vrouwen was dat Charlotte Van Laethem.