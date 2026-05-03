Zondag is het moederdag, de dag dat alle moeders eens extra in de bloemetjes worden gezet. Het feestcomité Sint-Pieters in Brugge geeft geen bloemen, maar wel kant-en-klare ontbijtmanden. De actie is een succes.
Het feestcomité geeft de klanten de keuze: of de manden zelf komen halen of bezorging aan huis. De eerste manden worden om acht uur bezorgd. Bij het feestcomité is het alle hens aan dek. Het bestuur is sinds vanmorgen half zeven gestart met de bestellingen klaar te maken. Er gaan honderd manden de deur uit. De actie is een succes en de hele wijk vaart daar er wel bij.
Het feestcomité Sint-Pieters organiseert namelijk ook ieder jaar een kermis: "Een tweetal jaren geleden hadden we slecht weer op onze kermis. Dat had de spaarkas zo goed als leeggehaald. We staken de koppen bij elkaar en vroegen ons af wat we konden doen. Dan is het idee gekomen om op moederdag ontbijtmanden te verzorgen. Met dat geld sponsoren we de kermis", geeft de voorzitter van het feestcomité Sint-Pieters Patrick Vandenberghe aan.