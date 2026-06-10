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Brugge

Bru­ges Pri­de Para­de groot suc­ces: meer dan dui­zend men­sen lie­pen mee

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In Brugge hebben zaterdagmiddag meer dan duizend mensen deelgenomen aan de Bruges Pride Parade. Die zorgden voor een kleurrijke stoet met het accent op de regenboogkleuren van de LGBTQIA+-gemeenschap. De tocht door de binnenstad is een van de hoogtepunten van de Pride-driedaagse die dit weekend in Brugge plaatsvindt.

De parade hoopt zo veel mogelijk mensen mee te krijgen in deze tijden van onverdraagzaamheid, zegt organisator David Vermeulen: "Het gaat eigenlijk vooral om verbinding tussen mensen van allerlei achtergronden. Ook de zichtbaarheid is voor ons belangrijk, want in Brugge is het allemaal wat onzichtbaar gebleven. We merken nu wel vanuit het stadhuis dat ze meer willen doen aan zichtbaarheid van LGBTQIA+ gemeenschap."

De Brugse Pride staat open voor iedereen die wil meewerken aan een open, warme en inclusieve stad. "Ik ben zelf deel van de LGBTQIA+-gemeenschap. Ik wil graag jongeren en iedereen in Brugge meer fysiek samenbrengen in plaats van online", aldus deelnemer Robin Van Looke. "Fysiek afspreken, samen leuke momenten hebben, samen kunnen praten over hun problemen. Dat is mijn doel om hier aan mee te doen."

Het driedaagse stadsproject Bruges Pride sluit morgen af met een Thé Dansant en een Drag Bingo.

Bruges Gay Pride 2
Bruges Gay Pride 3
Bruges Gay Pride 4
Bruges Gay Pride 5
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Robbe Temmerman
LGBTQ+ Brugge

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