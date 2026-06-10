De parade hoopt zo veel mogelijk mensen mee te krijgen in deze tijden van onverdraagzaamheid, zegt organisator David Vermeulen: "Het gaat eigenlijk vooral om verbinding tussen mensen van allerlei achtergronden. Ook de zichtbaarheid is voor ons belangrijk, want in Brugge is het allemaal wat onzichtbaar gebleven. We merken nu wel vanuit het stadhuis dat ze meer willen doen aan zichtbaarheid van LGBTQIA+ gemeenschap."