In de Steenstraat in Brugge, tussen de Vrijdagmarkt en de Grote Markt, staat de 12de eeuwse Sint-Salvatorskathedraal. Het is de oudste kerk van Brugge en binnenin vind je onder meer een prachtig orgel, middeleeuwse graven en Brusselse wandtapijten. In de schatkamer bevinden zich ook kunstwerken van Vlaamse Meesters zoals Dirk Bouts.

In 1921 werd de kerk door de paus verheven tot kathedraal en vandaag fungeert ze als hoofdkerk van het bisdom Brugge. Maar de Sint-Salvator heeft nood aan verschillende grondige onderhouds- en reconstructiewerken. Daarnaast zijn er al een tijdlang problemen met de klokken. De beveiliging van de kronen van de Salvator- en Mariaklok moet dringend verbeterd worden.



Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weyts, investeert nu 62.000 euro in de Brugse SintSalvatorskathedraal. Dankzij de Vlaamse steun kunnen de kronen van de Salvator- en Mariaklok versterkt worden. Zo worden er lessen getrokken uit de problemen met de Eligiusklok van zo’n 3 ton die al 2 keer scheurde en wordt vermeden dat hetzelfde gebeurt met de Salvator- en de Mariaklok.

