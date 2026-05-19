Vlaanderen investeert 62.000 euro in restauratie van Brugse Sint-Salvatorskathedraal
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weyts, investeert 62.000 euro in de 12de eeuwse Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Mariaklok in de kathedraal dreigen te vallen, ook worden er verschillende onderhouds- en reconstructiewerken uitgevoerd. “We gaan de oudste kerk van Brugge niet verwaarlozen, maar net koesteren”, klonk het bij Weyts.
In de Steenstraat in Brugge, tussen de Vrijdagmarkt en de Grote Markt, staat de 12de eeuwse Sint-Salvatorskathedraal. Het is de oudste kerk van Brugge en binnenin vind je onder meer een prachtig orgel, middeleeuwse graven en Brusselse wandtapijten. In de schatkamer bevinden zich ook kunstwerken van Vlaamse Meesters zoals Dirk Bouts.
In 1921 werd de kerk door de paus verheven tot kathedraal en vandaag fungeert ze als hoofdkerk van het bisdom Brugge. Maar de Sint-Salvator heeft nood aan verschillende grondige onderhouds- en reconstructiewerken. Daarnaast zijn er al een tijdlang problemen met de klokken. De beveiliging van de kronen van de Salvator- en Mariaklok moet dringend verbeterd worden.
62.000 euro
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weyts, investeert nu 62.000 euro in de Brugse SintSalvatorskathedraal. Dankzij de Vlaamse steun kunnen de kronen van de Salvator- en Mariaklok versterkt worden. Zo worden er lessen getrokken uit de problemen met de Eligiusklok van zo’n 3 ton die al 2 keer scheurde en wordt vermeden dat hetzelfde gebeurt met de Salvator- en de Mariaklok.
Klok van de Sint-Salvatorskathedraal
Daarnaast zullen er ook verschillende grondige onderhouds-, reconstructie- en restauratiewerken uitgevoerd worden aan de kathedraal zelf: het buitenschrijnwerk en de calvarie worden geschilderd, de torentrap en de luiken worden gereconstrueerd en de afvoeren en goten worden hersteld.
"Fier op dat van hier"
“Wie rondwandelt in Brugge wordt vanzelf ‘fier op dat van hier’", klonk het bij Ben Weyts. "De kathedraal draagt daar in grote mate aan bij en we willen dat zo houden. Vlaanderen heeft al fors geïnvesteerd in deze erfgoedparel en blijft dat dus doen. Met doorgedreven onderhoud en gerichte restauraties voorkomen we verval en houden we de oudste kerk van Brugge in ere."
De totale kostprijs werd geraamd op 94.500 euro, waarvan 65 procent wordt gedragen door Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed. De overige kosten zijn voor de provincie West-Vlaanderen. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan 4,6 miljoen euro in de Brugse kathedraal. De kerk is elke dag gratis toegankelijk voor het publiek.