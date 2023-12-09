© Stad Brugge
Stad Brugge introduceert deze eindejaarsperiode een vernieuwd feestverlichtingsconcept in de deelgemeenten. Waar vroeger paalmotieven langs invalswegen het straatbeeld bepaalden, kiest Brugge nu voor warme, sfeervolle lichtpunten op centrale ontmoetingsplaatsen.
Door technische en logistieke beperkingen konden de paalmotieven vaak niet optimaal worden geplaatst en droegen ze onvoldoende bij aan de gewenste sfeer. Met het nieuwe concept kiest het stadsbestuur resoluut voor kwaliteit, beleving en verbinding.
Schepen van Patrimonium Pieter Marechal: "We hebben beslist om het concept voor de deelgemeenten te wijzigen: in plaats van paalmotieven te verlichten langs de invalswegen, is er gekozen om nu eerder ontmoetingsplekken te verlichten per deelgemeente. Op die manier kunnen we de inwoners en bezoekers van onze deelgemeenten een gezellige, verbindende plek aanbieden."
Check alle lichtlocaties per deelgemeente
· Assebroek: Plein aan de hoge bomen van het Gaston Roelandtsplein
· Dudzele: Verlichte kerstbomen in Westkapelse Steenweg (geplaatst door Unizo)
· Koolkerke: Plein in de Arendstraat, aan buurtcentrum ’t Reigersnest
· Lissewege: Centraal plein onder de toren tot aan Oude Pastoriestraat
· Sint-Andries: Plein voor het Administratief Centrum, Gistelse Steenweg
· Sint-Jozef: Plein voor Sint-Jozefskerk
· Sint-Kruis: Plein en groenzone voor de ingang van Administratief Centrum De Zorge
· Sint-Michiels: Plein aan de schoolzijde van het Administratief Centrum
· Sint-Pieters: Plein en pergola voor de ingang van Buurtcentrum De Dijk
· Zeebrugge: Marktplein voor het Administratief Centrum, Admiraal Keyesplein en Zeedijk van Baron de Maerelaan tot aan het badengebouw
· Zwankendamme: Plein voor het sportpaviljoen en onthaalbureau