Door technische en logistieke beperkingen konden de paalmotieven vaak niet optimaal worden geplaatst en droegen ze onvoldoende bij aan de gewenste sfeer. Met het nieuwe concept kiest het stadsbestuur resoluut voor kwaliteit, beleving en verbinding.

Schepen van Patrimonium Pieter Marechal: "We hebben beslist om het concept voor de deelgemeenten te wijzigen: in plaats van paalmotieven te verlichten langs de invalswegen, is er gekozen om nu eerder ontmoetingsplekken te verlichten per deelgemeente. Op die manier kunnen we de inwoners en bezoekers van onze deelgemeenten een gezellige, verbindende plek aanbieden."