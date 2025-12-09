10°C
Blankenberge

Kop­pel bouwt voor kerst Blan­ken­ber­ge na in mini­a­tuur: 8 maan­den aan gewerkt”

In Blankenberge is een wel heel bijzonder kersttafereel te bewonderen. Op een klein pleintje langs de kustbaan bouwde een koppel de hele stad na in miniatuur. Ze begonnen ermee met Pasen en nu is het één van de mooiste kersttaferelen van de streek. 

Marleen en Henri maken er elk jaar een traditie van om de donkere dagen van december wat op te fleuren. Marleen Delaere: “Dat is eigenlijk echt de bedoeling. We wonen in een donkere straat, maar de mensen zien al van ver, als ze de grote baan passeren, daar is iets te doen. We gaan eens kijken. Twee dagen geleden stopte hier nog iemand van Mechelen. We zagen ook al Nederlanders en Engelsen. Ze komen van overal.”

Veel details

De etalage van Marleen is ook indrukwekkend en 's avonds en 's morgens vroeg verlicht. Heel veel details van Blankenberge zitten er in verwerkt. “Het strand met de bootjes en de golfbrekers, het vaarwater, de paravang... de kleine typische vuilbakjes... Er staan er een tiental. En ook mijn man Henri, die in zijn vuilniswagen aan het rijden is.”

Kwartiertje uittrekken

Aan het stadhuis, de reuzen en het staketsel van Blankenberge had Marleen het meeste werk. Om alles goed te zien moet je echt wel een kwartiertje uittrekken.

De redactie
