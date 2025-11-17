Kerst komt dichterbij en dat is te merken in heel wat steden en gemeenten. Naast de klassieke kerstverlichting verschijnen er steeds vaker opvallende, metershoge kerstfiguren. In West-Vlaanderen is de kans groot dat die uit de ateliers van Verstraete Enterprises uit Jabbeke komen. Daar is het in deze periode een drukte van jewelste met reusachtige sneeuwmannen, rendieren en kerstballen die klaarstaan voor vertrek.