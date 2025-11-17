Van kersttrein tot rendieren: dit bedrijf uit Jabbeke zorgt voor kerstsfeer in de hele provincie
Kerst komt dichterbij en dat is te merken in heel wat steden en gemeenten. Naast de klassieke kerstverlichting verschijnen er steeds vaker opvallende, metershoge kerstfiguren. In West-Vlaanderen is de kans groot dat die uit de ateliers van Verstraete Enterprises uit Jabbeke komen. Daar is het in deze periode een drukte van jewelste met reusachtige sneeuwmannen, rendieren en kerstballen die klaarstaan voor vertrek.
“Er moet nog veel de deur uit. Verschillende steden hebben hun decoratie vernieuwd dit jaar, zoals Kortrijk, Waregem en De Haan. Daardoor is er heel wat nieuw materiaal bijgekomen”, zegt zaakvoerder Sofie Verstraete.
"Elk jaar komen er zo’n twintig extra medewerkers bij tussen half oktober en half december."
Hoewel Verstraete vooral nutswerken en openbare verlichting doet, is het team nu volledig in kerstmodus. De grote loods in Jabbeke staat nog stampvol kerstberen, treintjes, rendieren en cadeaus, maar niet meer voor lang. Voor het bedrijf is dit de allerdrukste periode van het jaar. “Elk jaar komen er zo’n twintig extra medewerkers bij tussen half oktober en half december”, aldus Verstraete.
Ecologischer
Opvallend: de kerstfiguren moeten ook overdag schitteren zonder lichtjes en zijn steeds vaker gemaakt uit ecologisch materiaal. “Flexiprint is flexibel en maakt 3D-decoratie in biologisch materiaal mogelijk", legt Verstraete uit. Ook interactiviteit wordt belangrijker. “Mensen willen iets kunnen doen met de decoratie, zoals op een vliegtuigje zitten en foto’s nemen.”