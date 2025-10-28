17°C
Brug­ge is er vroeg bij: kerst­boom van 15 meter staat al op de Burg

Kerstboom brugge

Deze week is Stad Brugge al gestart met het plaatsen van kerstbomen. In totaal komen er 416 kerstbomen in het centrum en de deelgemeenten. Alle bomen moeten tegen eind november op hun plaats staan.

Dé blikvanger is een indrukwekkende boom van 15 meter, afkomstig uit een privétuin in Weismes (provincie Luik). Die werd op 3 november afgezaagd en met een speciaal uitschuifbaar transportsysteem naar Brugge vervoerd.

Burgemeester Dirk De fauw: “De boom op de Burg is elk jaar opnieuw een herkenningspunt en ontmoetingsplek voor Bruggelingen en bezoekers. Hij markeert het begin van een warme en gezellige eindejaarsperiode in onze stad. In een tijd waarin samenhorigheid zo belangrijk is, willen we met deze kerstversiering een verbindend signaal geven.”

Magische tijd

Schepen van Openbaar Domein Franky Demon: “De kerstperiode is voor veel mensen een magische tijd, en daar hoort een warme en sfeervolle aankleding van onze stad bij. Met de boom van 15 meter op de Burg zorgen we opnieuw voor een indrukwekkend middelpunt waar mensen samenkomen en het kerstgevoel beleven.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Kerstmis kerstsfeer Kerstboom

