Middelkerke

Gemeen­ten orga­ni­se­ren kerst­feest­jes voor alleen­staan­den: We komen om niet alleen te zijn”

Kerstmis draait rond verbondenheid en familie, maar niet iedereen heeft dat geluk. Er zijn heel wat alleenstaanden die alleen deze feestelijke dagen moeten doorbrengen. Verschillende gemeenten organiseren dan ook kerstfeesten voor alleenstaanden. Ook in Middelkerke: daar was het vanmiddag al tijd voor een hapje, een drankje, en een dansje.

Op het menu staat hertenstoofvlees, met een peertje in rode wijn, een appeltje met compote en lekker verse gratinaardappelen. Klinkt lekker, maar dat is toch niet de voornaamste reden dat 125 alleenstaande 75-plussers hebben ingetekend voor dit kerstfeest. Veel mensen komen naar hier om niet alleen te zijn. Nicole Redant: "Ik kom naar hier om niet alleen te zijn. Ik ben alleen gevallen nadat mijn man is overleden. Alleen zijn is triestig he."

13 seniorenverenigingen

Middelkerke probeert daarin te helpen. Tom Denduyver, Directeur Welzijn Middelkerke: "Als je iemand ziet in de buurt die misschien nood heeft aan een babbel, die hulp of ondersteuning kan gebruiken, dan kan je de dienst welzijn van Middelkerke contacteren."

Dirk Gilliaert, schepen van Welzijn Middelkerke: "Wij nodigen de mensen ook uit om één van onze dertien erkende seniorenverenigingen te bezoeken, en mee te doen aan hun activiteiten."

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Kerstmis kerstsfeer

