13 seniorenverenigingen

Middelkerke probeert daarin te helpen. Tom Denduyver, Directeur Welzijn Middelkerke: "Als je iemand ziet in de buurt die misschien nood heeft aan een babbel, die hulp of ondersteuning kan gebruiken, dan kan je de dienst welzijn van Middelkerke contacteren."

Dirk Gilliaert, schepen van Welzijn Middelkerke: "Wij nodigen de mensen ook uit om één van onze dertien erkende seniorenverenigingen te bezoeken, en mee te doen aan hun activiteiten."