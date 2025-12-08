Voor veel traiteurszaken is kerst en nieuwjaar dan ook de drukste periode van het jaar en zeker vandaag. Ook bij Versmarkt Delva in Veurne. Ze waren daar de voorbije dagen met 35 man druk in de weer om al dat lekkers klaar te maken en de bestellingen voor te bereiden. Zo'n 1.000 mensen komen er vandaag langs.

Vers vlees

Bij Delva ondervinden ze dat er nog veel mensen zijn die graag en uitgebreid koken met kerstmis. Veel meer dan met oudejaar. Kalkoen is en blijft een topper. Jérôme Bailleul, Versmarkt Delva: “Ik heb het gevoel dat heel veel mensen terug zelf beginnen koken. Dat ze teruggaan naar heel klassiek. Rosbief, varkenswangetjes. Dat vers vlees zit weer volledig in het rek. Terwijl dat enkele jaren geleden veel meer bereide dingen waren en veel meer fondue en gourmet.”