Aanmelden
Nieuws
Brugge

Kerst­kind­je Ella gebo­ren in gang van zie­ken­huis: mama en baby stel­len het goed

Ouders

In het AZ Sint-Jan in Brugge is in de kerstnacht een baby geboren in de gang. De moeder was even daarvoor met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze te veel pijn had. En baby Ella had blijkbaar haast, want de mama raakte niet meer tot in de bevallingskamer.

Bij aankomst kwam papa Frederic binnen via de spoedafdeling. Frederic Dierickx: “Op Spoed vulde ik nog wat papierwerk in. Eens ik boven was, kwam ik de ambulancier tegen. Hij vertelde me dat Ella al geboren was. Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar toen zag ik Ella in de armen van Sarah liggen op de kamer.”

De bevalling verliep uitzonderlijk snel. “Het hoofdje werd blijkbaar al in de lift geboren. In de gangen van het verloskwartier werd Ella dan uiteindelijk volledig geboren.” Moeder en dochter werden onmiddellijk opgevangen door het team. “Gelukkig kon ik de navelstreng toch nog zelf doorknippen!” lacht Frederic.

Het koppel kijkt met veel dankbaarheid terug op de gebeurtenissen. “Gelukkig zijn we niet zelf met de auto vertrokken. Dat de hulpdiensten hier zo snel waren, was cruciaal. Sarah heeft ook heel veel gehad aan de medewerker van de MUG. We hebben goed gehandeld om de hulpdiensten te bellen. Je kan er op dat moment ook niet veel verkeerd mee doen.”

Twee kerstkindjes

Intussen stellen mama en dochter het goed. Ella werd geboren om 3u27 en was het eerste kerstkindje in AZ Sint-Jan. Ella is 49 cm groot en weegt 3,200 kg. Het is het tweede kindje voor ouders Sarah Declercq en Frederic Dierickx.

Merel De Blaere en Christophe Bollé mochten dan weer hun eerste kindje verwelkomen. Dochtertje Hebe kwam 's ochtends om 10.58 uur ter wereld, meet 43 cm en weegt 1,730 kg.

Kerstbaby Ella
Ouders
Kerskind4
Ouders2
De redactie
Kerstmis AZ Sint-Jan

Meest gelezen

Westouterongeval
Nieuws

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter
Groenafval container2024l
Nieuws

Dertien West-Vlaamse gemeenten halen deadline voor selectieve inzameling gft niet
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Will tura

Will Tura laat zich nog eens zien, met een kerstfoto
Responsible Young Drivers

Responsible Young Drivers met oudejaar weer paraat, met nieuw telefoonnummer
Kerstfeest

Gemeenten organiseren kerstfeestjes voor alleenstaanden: "We komen om niet alleen te zijn"
Ocmw

Vrieskou: steden voorzien extra opvang voor 's nachts
Club brugge

Club-Bruggespelers fuiven er op los in ludiek kerstfilmpje
Traiteur1

Drukke dagen voor traiteurs: "menu afhalen is makkelijk"
Aanmelden