Bij aankomst kwam papa Frederic binnen via de spoedafdeling. Frederic Dierickx: “Op Spoed vulde ik nog wat papierwerk in. Eens ik boven was, kwam ik de ambulancier tegen. Hij vertelde me dat Ella al geboren was. Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar toen zag ik Ella in de armen van Sarah liggen op de kamer.”

De bevalling verliep uitzonderlijk snel. “Het hoofdje werd blijkbaar al in de lift geboren. In de gangen van het verloskwartier werd Ella dan uiteindelijk volledig geboren.” Moeder en dochter werden onmiddellijk opgevangen door het team. “Gelukkig kon ik de navelstreng toch nog zelf doorknippen!” lacht Frederic.

Het koppel kijkt met veel dankbaarheid terug op de gebeurtenissen. “Gelukkig zijn we niet zelf met de auto vertrokken. Dat de hulpdiensten hier zo snel waren, was cruciaal. Sarah heeft ook heel veel gehad aan de medewerker van de MUG. We hebben goed gehandeld om de hulpdiensten te bellen. Je kan er op dat moment ook niet veel verkeerd mee doen.”

Twee kerstkindjes

Intussen stellen mama en dochter het goed. Ella werd geboren om 3u27 en was het eerste kerstkindje in AZ Sint-Jan. Ella is 49 cm groot en weegt 3,200 kg. Het is het tweede kindje voor ouders Sarah Declercq en Frederic Dierickx.

Merel De Blaere en Christophe Bollé mochten dan weer hun eerste kindje verwelkomen. Dochtertje Hebe kwam 's ochtends om 10.58 uur ter wereld, meet 43 cm en weegt 1,730 kg.