Provincie West-Vlaanderen wil van Provinciedomein Bulskampveld dé plek maken waar bezoekers het bos kunnen beleven, ontdekken en zich erin kunnen verdiepen. In de nieuwe escape game moeten kinderen het ecosysteem van het bos herstellen.

De natuurlijke balans is verstoord en Slak Steve en Pissebed Pascal roepen de hulp in van de deelnemers. Via het paddenstoelennetwerk en uitdagende opdrachten zoeken ze hun weg door het bos, op, tussen en onder de bomen.