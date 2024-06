“In Vlaanderen hebben verschillende overheden een taak in dat waterbeleid en -beheer”, verduidelijkt Bart Naeyaert, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. “De Vlaamse overheid, de provincies, de gemeenten, polders en wateringen … allemaal beheren ze een deel van het watersysteem. Een goede samenwerking is daarom belangrijk.”

“Als we het terrein bekijken, dan is een gecontroleerd overstromingsgebied de beste oplossing. Het teveel aan water dat voor overlast zorgt, wordt met een knijpconstructie tegengehouden en komt in de lager gelegen weide terecht. Daarvoor maakten we afspraken met de eigenaar van de grond. Daar krijgt het water ruimte om geleidelijk aan in de grond te dringen of vertraagd door te stromen stroomafwaarts.”

Beelden Gemeente Staden: