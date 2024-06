Het project omvat verschillende maatregelen om regenwater vlot af te voeren. Het gebied langs de Godelievebeek bevatte al een klein overstromingsgebied, maar dat zal worden uitgebreid om 3.450 vierkante meter aan overtollig water te kunnen opvangen.

"Het is een samenwerkingsproject met de provincie," zegt schepen van Waterhuishouding Francis Debruyne. Na de wateroverlast in 2016 hebben we een actieplan voorgelegd. Dit is één van de veertig punten. Voor Beitem is dit om de Kortewagenstraat te beschermen. We hebben ook nog een werk aan de Vlietputbeek aan de Gabrielstraat. Aan de Ieperseweg, aan het nieuwe hondenasiel, komt ook een buffer.