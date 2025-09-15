Het Infinity Lab, gevestigd in het gebouw van Flanders Make in Kortrijk, gebruikt digitale tweelingen: virtuele kopieën van machines of producten die hun prestaties voortdurend opvolgen en optimaliseren. Zo kunnen bedrijven onder meer voorspellen wanneer een machine onderhoud nodig heeft, energie besparen of ontwerpen verbeteren nog voor een product effectief gebouwd wordt.

“De kracht van het Infinity Lab zit in de integrale aanpak,” zegt Bert Pluymers, onderzoeksmanager bij KU Leuven. “Door digitale informatie uit ontwerp, productie en gebruik samen te brengen, bieden we bedrijven een totaalbeeld dat hen vooruithelpt in duurzaamheid, efficiëntie en innovatie.”