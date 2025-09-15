19°C
Nieuw Infi­ni­ty Lab in Kort­rijk ver­sterkt slim­me maakindustrie

Infinity lab 2

In Kortrijk wordt het Infinity Lab geopend, een nieuwe proeftuin waar bedrijven kunnen experimenteren met digitale technologie voor de maakindustrie. Het lab is een samenwerking tussen KU Leuven en Hogeschool VIVES en richt zich op de verdere digitalisering van productieprocessen.

Het Infinity Lab, gevestigd in het gebouw van Flanders Make in Kortrijk, gebruikt digitale tweelingen: virtuele kopieën van machines of producten die hun prestaties voortdurend opvolgen en optimaliseren. Zo kunnen bedrijven onder meer voorspellen wanneer een machine onderhoud nodig heeft, energie besparen of ontwerpen verbeteren nog voor een product effectief gebouwd wordt.

“De kracht van het Infinity Lab zit in de integrale aanpak,” zegt Bert Pluymers, onderzoeksmanager bij KU Leuven. “Door digitale informatie uit ontwerp, productie en gebruik samen te brengen, bieden we bedrijven een totaalbeeld dat hen vooruithelpt in duurzaamheid, efficiëntie en innovatie.”

Innovatie direct naar bedrijven

Het lab fungeert als een proeftuin voor ondernemingen die nieuwe technologieën willen testen zonder meteen grote investeringen te doen. 

“Voor Hogeschool VIVES en KU Leuven is Infinity Lab een hefboom om innovatie direct naar de bedrijven te brengen,” zegt Kathy Dewitte, algemeen directeur van VIVES. “Ondernemers krijgen hier een plek waar ze met nieuwe technologieën aan de slag kunnen, ondersteund door onderzoekers.”

Kortrijk is een logische locatie voor het initiatief. West-Vlaanderen telt één op drie Vlaamse vestigingen in de maakindustrie, en de regio heeft een sterke traditie in innovatie. “Met projecten zoals Infinity Lab versterken we onze positie als regio waar ondernemingen, onderwijs en onderzoek elkaar vinden en samen de toekomst vormgeven,” zegt Jean de Bethune, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen.

Infinity lab 3

Ondernemingen zelf aan de slag

Ook Flanders Make ziet het lab als een belangrijke stap. “We creëren een laagdrempelige omgeving waar ondernemingen zelf aan de slag kunnen met digitale transformatie,” aldus CEO Grisja Lobbestael.

Het project kreeg financiële steun van de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en de Europese Unie, goed voor een investering van 1,69 miljoen euro.

Infinity lab 1
