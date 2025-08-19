Nationale stakingsdagen zorgen voor verstoord treinverkeer
Van zondagavond 23 november 22 uur tot en met woensdag 26 november geldt een alternatieve treindienst door een nationale staking. Ook voor West-Vlaanderen betekent dit aanzienlijke hinder, bij zowel de IC-, S- en L-lijnen. Hieronder vind je een overzicht van waar de meeste hinder wordt verwacht.
Bij de IC-lijnen rijden enkel deze treinen normaal:
- De Panne - Gent-Sint-Pieters: deze trein rijdt niet verder naar Antwerpen-Centraal.
- Blankenberge - Brugge - Hasselt
- Kortrijk - Gent-Sint-Pieters: deze trein rijdt niet verder naar Brussel en Welkenraedt.
- Oostende - Brussel - Eupen
De volgende IC-treinen rijden gedeeltelijk:
- Poperinge - Kortrijk - Antwerpen-Centraal
- Knokke - Brugge: deze treinen rijden niet verder naar Gent en Luik-Guillemins.
- Kortrijk - Doornik - Dendermonde
De L-trein tussen Zeebrugge-Dorp en Brugge rijdt gedeeltelijk, terwijl Kortrijk - Oudenaarde - Zottegem niet rijdt.
Stations
Wat betreft de stations, stoppen er helemaal geen treinen in Anzegem en Vichte. In het station van Poperinge stoppen zeer weinig treinen. Reizigers wordt aangeraden hun reis goed voor te bereiden via de NMBS-app of de online reisplanner.
Jenna Lebrun