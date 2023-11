Op zondag 25 augustus 2024 vindt in Brugge de veertiende editie van de Gouden Boomstoet plaats. Het zal dan 7 jaar geleden zijn dat de stoet door de straten van Brugge trok. De Gouden Boomstoet is een middeleeuwse stoet die een verhaal vertelt over Brugge en het historische graafschap Vlaanderen.