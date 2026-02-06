De trap uit 1900 is een beschermd erfgoedmonument en maakt deel uit van een reeks van zes erfgoedsites waarvoor de stad een restauratiedossier liet opmaken.

"De Kerkstraattrap is een iconische plek in Blankenberge en verdient deze grondige restauratie", zegt burgemeester Björn Prasse. "Met deze investering bewaren we een herkenbaar stukje van onze stad én gaan we verstandig om met belastinggeld." De restauratie kost ongeveer 660.000 euro. Daarvan wordt 300.000 euro gefinancierd via een restauratiepremie van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.