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Blankenberge

Kerk­straat­trap in Blan­ken­ber­ge weer open tij­dens zomer, res­tau­ra­tie her­vat na vakantie

Kerkstraattrap

De Kerkstraattrap in Blankenberge is opnieuw toegankelijk. De restauratiewerken liggen tijdens de zomermaanden stil, waardoor voetgangers opnieuw gebruik kunnen maken van de verbinding tussen de Kerkstraat en de Zeedijk. Ook de Weststraattrap is na renovatiewerken opnieuw volledig open.

De restauratie van de iconische Kerkstraattrap startte in februari met de vernieuwing van de traptreden. Tijdens juli en augustus worden de werken tijdelijk onderbroken en zijn de stellingen weggehaald. Na de zomer wordt de restauratie hervat. Dan worden ook de balustrades, zijwanden en ornamenten aangepakt. De doorgang naar de Zeedijk blijft tijdens die werken behouden via een veilige doorgang in het midden van de trap.

Iconische trap blankenberge
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Restauratie iconische trap Blankenberge start over twee weken

660.000 euro

De trap uit 1900 is een beschermd erfgoedmonument en maakt deel uit van een reeks van zes erfgoedsites waarvoor de stad een restauratiedossier liet opmaken.

"De Kerkstraattrap is een iconische plek in Blankenberge en verdient deze grondige restauratie", zegt burgemeester Björn Prasse. "Met deze investering bewaren we een herkenbaar stukje van onze stad én gaan we verstandig om met belastinggeld." De restauratie kost ongeveer 660.000 euro. Daarvan wordt 300.000 euro gefinancierd via een restauratiepremie van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

Weststraattrap

Ook de Weststraattrap is opnieuw volledig toegankelijk. Daar werden de voorbije maanden beschadigde treden hersteld en werd het pleisterwerk vernieuwd na schade door waterinfiltratie.

"We investeren stap voor stap in de herwaardering van plekken die inwoners en bezoekers elke dag gebruiken", zegt burgemeester Prasse. "Door tijdig te investeren in onderhoud zorgen we ervoor dat de Weststraattrap veilig en comfortabel blijft."

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

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