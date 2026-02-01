11°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Res­tau­ra­tie ico­ni­sche trap Blan­ken­ber­ge start over twee weken

Iconische trap blankenberge

De restauratie van de iconische trap in de Kerkstraat in Blankenberge start op 23 februari. De werken zullen een jaar duren en kosten 720.000 euro. Vlaanderen betaalt daarvan de helft.

De werken verlopen straks in twee fases. Dit voorjaar pakken ze eerst de traptredes aan, met een tijdelijke stellingtrap om de doorgang naar de zeedijk te garanderen. In de zomermaanden liggen de werken stil, vanwege de toeristische drukte. 

Na de zomer volgen de balustrades, zijwanden en ornamenten. De zeedijk blijft tijdens de volledige restauratie wel toegankelijk.

De redactie

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden