Restauratie iconische trap Blankenberge start over twee weken
De restauratie van de iconische trap in de Kerkstraat in Blankenberge start op 23 februari. De werken zullen een jaar duren en kosten 720.000 euro. Vlaanderen betaalt daarvan de helft.
De werken verlopen straks in twee fases. Dit voorjaar pakken ze eerst de traptredes aan, met een tijdelijke stellingtrap om de doorgang naar de zeedijk te garanderen. In de zomermaanden liggen de werken stil, vanwege de toeristische drukte.
Na de zomer volgen de balustrades, zijwanden en ornamenten. De zeedijk blijft tijdens de volledige restauratie wel toegankelijk.
De redactie