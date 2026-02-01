De werken verlopen straks in twee fases. Dit voorjaar pakken ze eerst de traptredes aan, met een tijdelijke stellingtrap om de doorgang naar de zeedijk te garanderen. In de zomermaanden liggen de werken stil, vanwege de toeristische drukte.

Na de zomer volgen de balustrades, zijwanden en ornamenten. De zeedijk blijft tijdens de volledige restauratie wel toegankelijk.