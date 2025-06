N-VA-gemeenteraadslid Glen De Waaele doelt op de bewoners van de Guido Gezellestraat en het stuk Keukeldam tussen de Markt en de Damweg. "Dat zijn meestal 65-plussers die nu onterecht niet met de auto tot bij hun huis of appartement kunnen, hoewel ze vaak minder mobiel zijn."

De Waele kaartte het probleem eerder aan op de gemeenteraad en herhaalt nu zijn vraag. "In andere straten krijgen bewoners wel een doorgangsbewijs. Dat de stad hier het argument gebruikt dat ook bewoners van de Markt geen doorgangsbewijs krijgen houdt geen steek: door de Koersefoor is de doorgang in de aanpalende straten sowieso onderbroken."