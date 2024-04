De verticale tuin werd ontwerpen door Dial Architects in samenwerking met de Kortrijkse kunstenares Monica Villarroel Celsi. Aannemer Pic-Renodecor is reeds gestart met de renovatiewerken. In het najaar volgt de aanplant van de verticale tuin als sluitstuk van het project. De gevelwerken met verticale tuin kosten 360.000 euro.

Bert Herrewyn, schepen van Natuur en Biodiversiteit: “Deze unieke verticale tuin brengt de natuur nog meer tot in de stad. 200m² aan bloemen en planten, met nestgelegenheid voor vogels en insecten. Ook voor de inwoners biedt deze tuin voordelen op het vlak van geluid, verkoeling en luchtkwaliteit. Dat klinkt als muziek in de oren.”