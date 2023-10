De Panne is dit jaar de Troosthoofdstad. Wij zenden morgen het slotmoment uit vanop de Begraafplaats in De Panne. Gastvrouw Lieve Blanquaert brengt een programma waarin rouw, verlies en troost bespreekbaar worden gemaakt. Er is ook muziek van onder meer Berre, Jasper Steverlinck en Meau. Morgen dus vanaf vijf uur tot aan het nieuws van 18 uur.