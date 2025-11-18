16°C
Mobie­le lucht­af­weer­sys­te­men ook inge­zet in Zee­brug­se haven’

Defensie koopt mobiele luchtafweersystemen die ook in de haven in Zeebrugge kunnen worden ingezet. Dat antwoordt Brugs kamerlid Maaike De Vreese van N-VA op een vraag van stadsgenoot en kamerlid Jasper Pillen van de partij Anders, het vroegere Open VLD.

Defensie koopt negen Noorse luchtafweersystemen aan. De eerste zou naar de Antwerpse haven komen. Maar Jasper Pillen pleitte ervoor om zo snel mogelijk ook een luchtafweersysteen in te zetten in de haven van Zeebrugge, onder meer om de gasterminal te beschermen. 

Maar het gaat dus om mobiele systemen. Volgens Maaike De Vreese zullen ze ingezet worden op de meeste kritieke infrastructuur.

Anders vraagt ook luchtafweer voor haven Zeebrugge
De redactie
