Anders vraagt ook lucht­af­weer voor haven Zeebrugge

Haven Zeebrugge

Haven Zeebrugge (Archief)

De Vlaamse oppositiepartij Anders wil dat na Antwerpen ook de haven van Zeebrugge luchtafweer krijgt. Dat zegt parlementslid Jasper Pillen zondag.

"De haven van Zeebrugge - met onder meer de Fluxys-gasterminal - is van strategisch nationaal belang voor onze economie en veiligheid", zegt Pillen. "De Antwerpse haven is uiteraard een logische locatie voor een systeem van luchtafweer, maar in die logica is Zeebrugge en haar gasinfrastructuur dat ook."

Pillen vraagt dat, zodra die eerste capaciteit operationeel is in Antwerpen, de volgende batterij snel wordt gestationeerd in Zeebrugge. "België heeft in totaal negen zulke Noorse systemen aangekocht. Een optimale geografische spreiding zal uitgewerkt worden. De premier heeft al aangekondigd dat de eerste batterij naar Antwerpen gaat. Gelet op de noodzaak van het afdoend beschermen van onder andere de gasterminal in Zeebrugge is een snelle toezegging van een batterij voor Zeebrugge logisch."

